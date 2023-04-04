سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-4-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

الثلاثاء 4-4-2023، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر والتي تبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا طوال شهر رمضان المبارك، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 33.49 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية في البنوك.

عرض بنك بلومصر، سعر

سعر اليورو في بنك البركة

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.38 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

طرح بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.57 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.47 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 33.57 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

حقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 33.46 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 33.46 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 33.63 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق، 33.28 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، بلغ سعر

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

مستوى صرف عند: 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 33.57 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.