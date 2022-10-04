سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-4-2022، ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 20 قرشًا تقريبًا في نهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، ووصل متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري وفقًا للبنك المركزي المصري، عند مستوى: 19.41 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة أوروبا في البنوك الإسلامية والحكومية والأجنبية والخاصّة والتجارية، العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 19.24 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

أما سعر اليورو في بنك المشرق، فسجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.21 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.27 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، : 19.25 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وشهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مستوى صرف عند: 19.21 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

أما في المصرف العربي الدولي، فوصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.25 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه لللبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب «Saib»

وفي بنك سايب «Saib»، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري مستوى صرف عند: 19.21 جنيه للشراء، و 19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك «MIDBANK»

وحقق سعر اليورو اليوم في ميد بنك «MIDBANK»، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 19.23 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 19.23 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، وصل إلى مستوى صرف مقابل الجنيه المصري: 19.23 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 19.25 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وحقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.23 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.