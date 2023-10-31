سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات

تحرك سعر اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي عرضتها فروع البنوك أمس الإثنين، ليعرض الموقع الرسمي للبنك المركزي بشاشاته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات في مصر، متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة عند مستوى 32.65 جنيه للشراء، و32.76 للبيع في آخر تحديث له، لتعرض في تقريرها الصباحي سعر الشراء والبيع لوحدة النقد الأوروبية عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الأهلي المصري إلى مستوى 32.57 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بداية التعاملات أمام عملة مصر المحلية داخل موقع بنك مصر الإلكتروني 32.57 جنيه للشراء، و32.75 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر اليورو أمام الجنيه المصري على موقعه الإلكتروني عند 32.67 جنيه للشراء، و32.86 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات جاء سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 32.67 جنيه للشراء، و32.86 جنيه للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر اليورو امام نظيره المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان ببداية التعاملات عند مستوى 32.56 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر على شاشات البنك المصري الخليجي إلى 32.66 جنيه للشراء، و32.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

على مستوى البنوك الإسلامية.. وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات إلى 32.67 جنيه للشراء، و32.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

وصل سعر اليورو داخل فروع بنك المصرف المتحد إلى مستويات 32.51 جنيه للشراء، و32.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل بنك قطر الوطني الأهلي 32.67 جنيه للشراء، و32.85 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قناة السويس

أتا بنك قناة السويس شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 32.74 جنيه للشراء، و33.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

عرض بنك SAIB سعر أمام الجنيه بموقعه الإلكتروني عند مستويات 32.68 جنيه للشراء، و32.86 جنيه للبيع.