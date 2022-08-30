سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-8-2022 يرتفع في نهاية التعاملات

ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، في نهاية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، محققًا ارتفاعًا تخطى به سعر الدولار، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، وفق آخر تحديث على موقع البنك، 19.20 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا، بخصوص عن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية، في البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري، وفق ما توضحه شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري NBE

في البنك الأهلي المصري NBE وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية ALEXBANK

وصل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.19 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.12 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر BANQUE MISR

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي EGBANK

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

وصل سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي aBK

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس SCB

حقق سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية IDB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.