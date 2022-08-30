شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية استقرارًا نسبيًّا بعد ارتفاع أمس الإثنين بمقدار 15 قرشًا للبيع، و 9 قروشًا للشراء، وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، فقد بلغ متوسط العملة الأوروبية مستوى: 19.15 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» سعر عملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.01جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي الدولي

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 18.97 جنيه للشراء، و 19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.04 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك مصر

وحقق سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 18.99 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، إلى 18.97 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري، إلى 18.97 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، 19.00 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

واستقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 18.97 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.