سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري 32.90 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو بفروع بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.84 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
جاء سعر اليورو أمام نظيره بالسوق المحلية في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
عرضت فروع بنك البركة الإسلامي وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 33.01 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي
جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي،أمام الجنيه المصري، 32.95 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سجلت أسعار شراء وبيع اليورو اليوم داخل فروع بنك الإسكندرية 32.954 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك SAIB عند مستويات 32.95 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري
أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك أبو ظبي التجاري إلى 32.95 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 33.00 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
ووصلت مستوى سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
جاء مستوى سعر اليورو أمام الجنيه بشاشات التداولات بالبنك الأهلي الكويتي،32.92 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
وجاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 32.95 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.