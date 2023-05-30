سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 30-5-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بحسب اخر التحديثات على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 33.05 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري 32.90 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو بفروع بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.84 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو أمام نظيره بالسوق المحلية في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

عرضت فروع بنك البركة الإسلامي وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 33.01 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي،أمام الجنيه المصري، 32.95 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت أسعار شراء وبيع اليورو اليوم داخل فروع بنك الإسكندرية 32.954 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك SAIB عند مستويات 32.95 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك أبو ظبي التجاري إلى 32.95 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 33.00 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

ووصلت مستوى سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

على الموقع الرسمي الإلكتروني ببنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.01 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

جاء مستوى سعر اليورو أمام الجنيه بشاشات التداولات بالبنك الأهلي الكويتي،32.92 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 32.95 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.