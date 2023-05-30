سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

أظهرت شاشات التداول بفروع البنوك المحلية والأجنبية انخفاض سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الثلاثاء 30-5-2023، مقابل الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول المصرفي، وجاء متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة 33.09 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع، وفقاً لما ورد في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي.

عرض بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم بقيمة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وقدم موقع البنك المصري الخليجي سعر اليورو بقيمة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

ووصل سعر اليورو في بنك البركة إلى: 33.01 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل موقع بنك مصر الرسمي سعر اليورو بقيمة: 32.81 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك الأهلى المصرى

وطرح موقع البنك الأهلى المصرى سعر

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بقيمة: 32.81 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وعرضت الصفحة الرسمية لبنك الكويت الوطني على شبكة الانترنت سعر اليورو بقيمة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وجاء سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري بقيمة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر اليورو وفقاً لموقع بنك كريدى اجريكول على شبكة الانترنت: 32.92 جنيه للشراء، 33.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر سعر اليورو بقيمة: 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء سعر

اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي: 32.95 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع، مقابل العملة المحلية.