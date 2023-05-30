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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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طرح في بنك بلوم مصر بـ 32.95 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الثلاثاء, 30 مايو 23

أظهرت شاشات التداول بفروع البنوك المحلية والأجنبية انخفاض سعر

اليورو
اليوم الثلاثاء 30-5-2023، مقابل الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول المصرفي، وجاء متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة 33.09 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع، وفقاً لما ورد في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم بقيمة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وقدم موقع البنك المصري الخليجي سعر اليورو بقيمة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

ووصل سعر اليورو في بنك البركة إلى: 33.01 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل موقع بنك مصر الرسمي سعر اليورو بقيمة: 32.81 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك الأهلى المصرى

وطرح موقع البنك الأهلى المصرى سعر

اليورو
بقيمة: 32.81 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وعرضت الصفحة الرسمية لبنك الكويت الوطني على شبكة الانترنت سعر اليورو بقيمة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وجاء سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري بقيمة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر اليورو وفقاً لموقع بنك كريدى اجريكول على شبكة الانترنت: 32.92 جنيه للشراء، 33.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر سعر اليورو بقيمة: 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء سعر

اليورو
اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي: 32.95 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع، مقابل العملة المحلية.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الثلاثاء, 30 مايو 23