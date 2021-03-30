سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في البنوك المصرية

واصلت مستويات سعر اليورو تراجعها أمام الجنيه المصري في بداية التداولات، ليترواح سعر العملة الأوروبية، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، في البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة، بين 18.42 و18.55 جنيه للشراء، و18.61 و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بقيمة 5 قروش جديدة داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، ليسجل 18.36 جنيه للشراء، و18.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك HSBC

وأظهر تقرير جريدة “المال” وصول سعر صرف اليورو مقابل العملة المصرية داخل بنك HSBC، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

ونشرت شاشات التداول، اليوم، وصول سعر صرف العملة الأوروبية ببنك قطر الوطني مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، إلى 18.40 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

فيما يخص السعر لليورو الأوروبي داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي، بلغت في بداية تداولات اليوم 18.93 جنيه للشراء، و18.57 للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

يتيح بنك الاستثمار العربي سعر اليورو الأوروبي عند 18.54 جنيه للبيع كأعلى مستوى للعملة الأوروبية داخل السوق المصرية. صرف اليورو الأوروبي

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول لشركات الصرافة اليوم وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

عند مستوى 18.54 جنيه للشراء، يقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي كأدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية.