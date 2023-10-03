سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-10-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية

انخفض سعر اليوم الثلاثاء 3-10-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية للشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وطبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 32.28 جنيه للشراء، و 32.40 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.16 جنيه للشراء، و 32.37 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.16 جنيه للشراء، و 32.37 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.27 جنيه للشراء، و 32.45 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 32.26 جنيه للشراء، و 32.45 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم

طرح سعر اليورو في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

قدر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 32.27 جنيه للشراء، و 32.44 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري إلى 32.11 جنيه للشراء، و 32.47 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 32.27 جنيه للشراء، و 32.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.23 جنيه للشراء، و 32.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 32.16 جنيه للشراء، و 32.33 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري حقق 32.40 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.