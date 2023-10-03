سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-10-2023، انخفاضًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية عند مستوى صرف: 32.49 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع، وفق متوسط سعر العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة، 32.27 جنيه للشراء، و 32.44 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 32.26 جنيه للشراء، و 32.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى 32.27 جنيه للشراءن و 32.44 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 32.27 جنيه للشراء، و 32.45 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.16 جنيه للشراء، و 32.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، حقق مستوى صرف عند: 32.57 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.27 جنيه للشراء، و 32.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وطرح بنك أبو ظبي التجاري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر أمام الجنيه المصري بـ 32.16 جنيه للشراء، و 32.33 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 32.27 جنيه للشراء، و 32.44 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 32.27 جنيه للشراء، و 32.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.