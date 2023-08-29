سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023 بنهاية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023، ارتفاعًا نسبيًا بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية بحسب آخر تقرير في البنك المركزي المصري إلى 33.33 جنيه للشراء، و33.44 للبيع.

وتنشر بوابة جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 33.36 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.28 جنيه للشراء، و33.54 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي إلى 33.73 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 33.23 جنيه للشراء، و33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.23 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.29 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ33.32 جنيه للشراء، و33.54 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.16 جنيه للشراء، و33.43 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

أما سعر اليورو في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر في بنك أبو ظبي التجاري، 33.31 جنيه للشراء، مقابل 33.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، 33.27 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 33.41 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.