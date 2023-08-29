سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023 ببداية التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر اليوم الثلاثاء 29-8-2023، ارتفاعًا نسبيا أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري إلى 33.32 جنيه للشراء، مقابل 33.44 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف اليورو في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، 33.36 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 33.32 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.36 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.25 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.23 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

أما سعر اليورو في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وبلغ سعر في ميد بنك، 33.24 جنيه للشراء، مقابل 33.67 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى 33.36 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.