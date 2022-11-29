تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، إذ شهد سعر الشراء استقرارًا فيما ارتفع سعر البيع من 5 إلى 15 قرشًا في معظم البنوك، وسجلت العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 25.66 جنيه للشراء، 25.74 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي أسعار العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في 12 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 25.32 جنيه للشراء، 25.56 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.32 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 25.32 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 25.32 جنيه للشراء، 25.56 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 25.32 جنيه للشراء، 25.56 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 25.32 جنيه للشراء، 25.56 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 25.38 جنيه للشراء، 25.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 25.37 جنيه للشراء، 25.56 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.36 جنيه للشراء، 25.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 25.36 جنيه للشراء، 25.56 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 25.33 جنيه للشراء، 25.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 25.32 جنيه للشراء، 25.56 للبيع.