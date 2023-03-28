سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في سادس أيام شهر رمضان، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.19 جنيه للشراء، و 33.31 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروربي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

طرح سعر اليورو في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.15 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

حقق سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.19 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

بلغ سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 33.30 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول

طرح سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربي الدولي

حقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.33 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 33.27 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.