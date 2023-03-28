سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري
سجل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
طرح سعر اليورو في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.15 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
حقق سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.19 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب
بلغ سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 33.30 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
شهد سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سجل سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول
طرح سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربي الدولي
حقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.33 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
قدر سعر