سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية، ارتفاعا لسعري الصرف، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 33.35 جنيه للشراء، و 33.47 جنيه للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» فى التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.21 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

طرح سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.30 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 33.19 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قدر سعر

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.19 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

عرض سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 33.30 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.29 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

حقق سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.