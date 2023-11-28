سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مستوى صرف مرتفع في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط العملة الأوروبية 33.77 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

ويستعرض موقع جريدة المال، في التقرير التالي، أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 33.78 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وحقق سعر اليورو في بنك البركة، 33.78 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني إلى 33.71 جنيه للشراء، و33.90 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، 33.60 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعرض بنك قناة السويس، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.77 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ33.78 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي- مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.70 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند 33.67 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

أما سعر اليورو في بنك القاهرة، فحقق مستوى صرف عند 33.78 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى صرف عند 33.77 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.67 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، 33.78 جنيه للشراء، و30.92 للبيع.