سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

عرضت شاشات التداول المنتشرة بأفرع البنوك العاملة بالجمهورية، تراجع سعر اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالمصارف المحلية والأجنبية، وسجل متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو قيمة 33.77 جنيه للشراء، و 33.89 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وفيما يلي التقرير اليومي لبواية جريدة «المال» بأسعار العملة الأوروبية الموحدة عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة: 33.73 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.73 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي: 33.65 جنيه للشراء، 33.91 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.73 جنيه للشراء، و30.92 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب: 33.73 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

سعر في بنك البركة: 33.78 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني:33.77 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.60 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس:33.77 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي: 33.73 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك: 33.72 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي- مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.70 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليوم في بنك مصر: 33.62 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.