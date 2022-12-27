سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 -12-2022، من 6 لـ 7 قروش للشراء ومن 6 لـ 9 قروش للبيع مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب تقرير متوسط سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصرى الأخير، وصل إلى 26.27 جنيه للشراء، و 26.36 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي، طبقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 26.23 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلى الكويتى

سجل سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري 26.20 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

عرض سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري بــ 26.23 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبى التجارى

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري بلغ 26.20 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

وسعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 26.28 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 26.19 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

قدر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بــ 26.14 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

حقق سعر اليورو اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري 26.21 جنيه للشراء، و 26.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 26.18 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وسعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري سجل 26.26 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 26.27 جنيه للشراء، 26.41 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 26.21 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

طرح سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بــ 26.22 جنيه للشراء، و 26.48 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري قدر بــ 26.26 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.