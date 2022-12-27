سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-12-2022، في مستهل عمليات التداول على العملات الأجنبية والعربية، مستوى صرف عند: 26.21 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر على موقع البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًّا عن أسعار صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول في بنك مصر، وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه إلى 26.19 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 26.20 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وحقق سعر اليورو في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، 26.20 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو وفقًا لشاشات التداول في أفرع البنك الأهلي المصري، إلى 26.19 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي «EGBANK»

وسجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 26.27 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

وطرح البنك التجاري الدولي «CIB»، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 26.23 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.26 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 26.20 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وبينت شاشات التداول في بنك كريدي أجريكول، تسجيل سعر اليورو أمام الجنيه المصري 26.20 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، 26.26 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 26.20 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب «SAIB»

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، إلى 26.21 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.