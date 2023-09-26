سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-9-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

سجل سعر اليوم الثلاثاء 26-9-2023 متوسط سعر صرف 32.66 جنيه للشراء، مقابل 32.77 للبيع، في ختام التعاملات بمنتصف أيام الأسبوع في مصر، وذلك بناء على البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف، أمام الجنيه المصري، وترصد بوابة جريدة «المال» أسعار صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو المعروضة بمواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عُرض سعر اليورو اليوم في الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة 32.68 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أوضح موقع البنك الأهلي المصري سعر اليورو بقيمة: 32.52 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

بينما بلغ سعر اليورو في موقع ميد بنك بقيمة: 32.73 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي – مصر

ووصل سعر اليورو بموقع بنك الكويت الأهلي – مصر على شبكة الانترنت إلى، 32.60 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بينما حافظ سعر اليورو على مستوياته في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة: 32.63 جنيه للشراء، 32.79 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

وطرحت ماكينات الصراف الألي في بنك مصر سعر بقيمة 32.52 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وعرض موقع المصرف المتحد سعر اليورو بقيمة: 32.47 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر اليورو بشاشة التداول في بنك التنمية الصناعية بقيمة 32.53 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

في حين توقف سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي عند: 32.62 جنيه للشراء، و32.94 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وثبت سعر اليوم في بنك قناة السويس عند مستوياته بقيمة: 32.74 جنيه للشراء، و33.02 للبيع، مقابل الجنيه المصري.