سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-9-2023 أمام الجنيه المصري بشكل طفيف على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية بمستهل التعاملات الصباحية، ليصل متوسط 32.81 جنيه للشراء، مقابل 32.93 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على المنصة الرسمية للبنك المركزي المصري، المختصة برصد متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، ليقدم الموقع الإلكتروني لجريدة «المال» لقراءها سعري شراء وبيع وحدة النقد أمام عملة مصر المحلية، والتي جاءت عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات الصباحية 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.02 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

تراجع سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع ميد بنك أمام الجنيه ببداية التعاملات إلى 32.73 جنيه للشراء، مقابل 33.12 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

قدم بنك المصرف العربي الدولي سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات 32.64 جنيه للشراء، مقابل 32.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرض بنك مصر في بداية التعاملات الصباحية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.52 جنيه للشراء، مقابل 32.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك الـCIB وصول سعر اليورو أمام الجنيه إلى 32.63 جنيه للشراء، مقابل 32.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الإسكندرية

تراجع سعر اليورو في بداية التعاملات أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 32.63 جنيه للشراء، مقابل 32.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

كما فقد سعر 9 قروش داخل فروع بنك SAIB بمستهل التداولات أمام العملة المحلية 32.64 جنيه للشراء، مقابل 32.79 للبيع،

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك المصري الخليجي

أظهر الموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي وصول سعر اليورو أمام الجنيه ببداية التعاملات إلى32.63 جنيه للشراء، مقابل 32.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أظهر موقع بنك الكويت الوطني سعر اليورو اليوم بمستهل التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري 32.63 جنيه للشراء، مقابل 32.97 للبيع.