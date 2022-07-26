سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 -7 -2022

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، في مقابل الجنيه المصري بالبنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، حسبما تذكر تحديثات البنك المركزي المصري، كما استقر في شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في بداية معاملات اليوم، وبلغ 19.33 للشراء و19.41 للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر اليورو في عدد من البنوك العاملة في مصر، حسب شاشات التداول اللحظية بها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.28 للشراء، و19.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، 19.24 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

في بنك مصر، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.29 للشراء، و19.42 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان أظهرت شاشات التداول اللحظية، وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 19.23 للشراء، و19.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

سجل في البنك التجاري الدولي سعر اليورو مقابل الجنيه، 19.31 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.27 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر اليورو إلى سعر 19.28 للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري «QNB»

وصل اليورو في البنك الأهلي القطري سعر 19.34 للشراء، و19.44 للبيع سعر اليورو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل في بنك قناة السويس اليورو اليوم، سعر 19.27 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في إيجي بنك EGBANK

سجل اليورو في إيجي بنك سعر 19.33 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة، سعر 19.21 للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر إلى، 19.27 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 19.20 للشراء، و19.45 للبيع.