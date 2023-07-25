سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في نهاية التعاملات بالبنوك في مصر

انخفض سعر اليوم الثلاثاء 25-7-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، مسجلًا مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 34.22 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 34.10 جنيه للشراء، و 34.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.95 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.99 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 34.12 جنيه للشراء، و 34.30 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 34.12 جنيه للشراء، و 34.29 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك الدولي، 34.06 جنيه للشراء، و 34.32 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد إلى 33.96 جنيه للشراء، و 34.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وفي بنك أبو ظبي التجاري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 34.10 جنيه للشراء، و 34.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، حقق مستوى صرف عند: 34.10 جنيه للشراء، و 34.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وشهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 34.06 جنيه للشراء، و 34.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 34.06 جنيه للشراء، و 34.31 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، 34.06 جنيه للشراء، و 34.31 للبيع.