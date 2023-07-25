سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

سجل سعر اليوم الثلاثاء 25-7-2023، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 34.22 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري، وتنشر بوابة «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بحسب شاشات التداول في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بالإضافة لعدد من المواقع الإلكترونية الرسيمة للبنوك.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 34.12 جنيه للشراء، و 34.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرض بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 34.01 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، 34.12 جنيه للشراء، و 34.30 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 34.01 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 34.12 جنيه للشراء، و 34.29 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 34.12 جنيه للشراء، و 34.30 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 34.12 جنيه للشراء، و 34.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 34.12 جنيه للشراْ، و 34.29 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وفي ميد بنك، حقق سعر مستوى صرف عند: 34.07 جنيه للشراء، و 34.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

أما سعر اليورو في بنك القاهرة، بلغ مستوى صرف عند: 34.12 جنيه للشراء، و 34.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 34.01 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 34.17 جنيه للشراء، و 34.29 للبيع.