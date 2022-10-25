ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية 4 قروش في الشراء ومثلهم في البيع، وذكر موقع البنك المركزي المصري، أن اليورو سجل متوسط سعر صرف 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وترصد «جريدة المال» في تقريرها اليومي، أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، بحسب مواقعها الرسمية وشاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

حقق سعر اليورو في بنك المشرق، 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

قال بنك مصر، إن سعر اليورو سجل 19.36 جنيه للشراء، و19.66 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

قدّر بنك التعمير والإسكان، سعر اليورو بـ 19.36 جنيه للشراء، و19.50 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

قال المصرف المتحد، إن سعر اليورو وصل إلى 19.38 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

قدّر البنك العربي الافريقي الدولي، سعر اليورو اليوم بـ 19.36 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر

ذكر بنك بلوم مصر، أن سعر اليورو سجل 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو بـ 19.35 جنيه للشراء، و19.66 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

قال البنك المصري الخليجي، إن سعر اليورو سجل 19.39 جنيه للشراء، و19.68 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الكويت الوطني

ذكر بنك الكويت الوطني، إن سعر اليورو وصل إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

قدّر بنك قناة السويس سعر اليورو اليوم بـ19.35 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري

قال البنك الأهلي القطري، إن سعر اليورو بلغ 19.38 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك أبوظبي التجاري

أظهر موقع بنك أبوظبي التجاري، وصول سعر اليورو إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

قال بنك الإسكندرية، إن سعر اليورو سجل 19.35 جنيه للشراء، و19.57 للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

ذكر مصرف أبوظبي الإسلامي، أن سعر اليورو حقق 19.41 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو اليوم بـ 19.38 جنيه للشراء، و19.53 للبيع.