سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في مصر

تحرك سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 صاعدًا بشكل طفيف أمام مقابل نظيرة المحلي الجنيه المصري في شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقاً لآخر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وطبقاً للرصد الذي أجرته جريدة «المال» سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.349 جنيه للشراء، و18.465 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وصلت مستويات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.28 جنيه للشراء، و18.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف اليور أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول،عند 18.28 جنيه للشراء، و18.47 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

أظهر تقارير المال الصباحي وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.28 جنيه للشراء، و18.47 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بحسب التقرير المال على مستهل التعاملات على أسعار العملات الأجنببة ،تأرجحت أسعار شراء اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بين 18.22 جنيه، و18.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بنحو 5 قروش للشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 18.26 جنيه للشراء، و18.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى 18.30 جنيه للشراء، و18.46 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 للبيع.