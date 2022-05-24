سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية ارتفاع سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو مقابل الجنيه 19.34 جنيه، و19.60 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

وارتفع سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.58 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت شاشات التداولات ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري إلى 19.58 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

من ناحية أخرى أظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وصعد سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري إلى 19.41 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

زاد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ارتفع سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري إلى 19.56 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات التداولات الصباحية صعود سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.