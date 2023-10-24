سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-10-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

عرضت شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة، سعر اليوم الثلاثاء 24-10-2023، مقابل العملة المصرية بالبنوك المحلية والأجنبية والإسلامية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقعه الإلكتروني، والذي جاء بقيمة 32.80 جنيه للشراء مقابل 32.91 للبيع.

وتنشر بوابة المال الإلكترونية التقرير التالي بسعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو، بمنتصف تعاملات الأسبوع، كما جاءت بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت، وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري جاء بقيمة، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع، بنهاية التداول.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بلغ قيمة، 32.66 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع، في ختام التعاملات اليومية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في بنك المصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل إلى قيمة، 32.96 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعرالعملة الأوروبية الموحدة في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي، سجل قيمة، 32.67 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع، بمنتصف التعاملات الاسبوعية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري، شهد تحركًا بقيمة 32.83 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي حافظ على مستوياته بقيمة، 32.74 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر كما عرضته شاشات التداول بقيمة، 32.63 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي قُدر بقيمة، 32.79 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليوم في بنك البركة عُرض بشاشات التداول حول مستوياته بقيمة، 32.90 جنيه للشراء، و33.07 للبيع، بختام تعاملات بنوك مصر.