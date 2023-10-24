سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك إضافة إلى المواقع الرسمي لها، تحرك سعر اليوم الثلاثاء 24-10-2023، مرتفعًا أمام العملة المصرية المحلية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية في السوق المصرفية إلى 32.71 جنيه للشراء، و32.81 للبيع، بحسب اخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية، في السطور التالية تعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع اليورو بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

أظهر التقرير الصباحية للمال استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بالبنك المصري الخليجي عند 32.83 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سجل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك مصر عند مستويات 32.56 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو أمام العملة المحلية في بداية التعاملات عند 32.67 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك البركة

جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية ببداية التعاملات الصباحية داخل بنك البركة الإسلامي عند 32.67 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم

أتاح بنك بلوم سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك بلوم مصر عند مستويات 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر أمام نظيره المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 32.67 جنيه للشراء، و 32.82للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

عرض موقع بنك المصرف المتحد الإلكتروني سعر اليورو أمام الجنيه ببداية التعاملات عند 32.50 جنيه للشراء، و 32.82للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام نظيره المصري ببداية التعاملات بالبنك الأهلي المصري، إلى مستويات 32.56 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات داخل فروع بنك المصرف أبو ظبي الإسلامي 32.72 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر أمام الجنيه داخل فروع بنك الاستثمار العربي عند 32.64 جنيه للشراء، و 32.93للبيع.