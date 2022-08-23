سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-8-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في نهاية التعاملات البنكية، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملة داخل البنك المركزي المصري إلى: 18.98 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع، وترصد «بوابة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الأوروبية، بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري 18.93 جنيه للشراء، و 19.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، حافظ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى: 18.93 جنيه للشراء، و 19.21 للبيع.

سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر اليورو أمام الجنيه: إلى 18.91 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه: إلى 18.98 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي حافظ سعر صرف اليورو على مستوى: 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر بلغ سعر العملة الأوروبية: 18.94 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر صرف العملة الأوروبية: 18.91 جنيه للشرا، و 19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر اليورو مقابل الجنيه: إلى 18.95 جنيه للشراء، و 19.10 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه: 18.91 جنيه للشراء، و 19.08 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر اليورو أمام الجنيه: 18.91 جنيه للشراء، و 19.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ سجل سعر اليورو مقابل الجنيه: 18.97 جنيه للشراء، و 19.10 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد؛ بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، 18.93 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر؛ وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري: 18.91 جنيه للشراء، و 19.10 للبيع.