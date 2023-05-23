سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 23-5-2023 أمام الجنيه المصري بشكل طفيف على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية في البنوك المحلية والأجنبية والإسلامية والتجارية ببداية التعاملات الصباحية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية إلى 33.35 جنيه للشراء، مقابل 33.46 للبيع، بحسب آخر تحديث لسلة العملات الأجنبية والعربية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك المصرف المتحد

اليوم أمام الجنيه إلى مستويات إلى33.18 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية داخل ببنك المصرف إلى 33.22 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وارتفع سعر اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى مستويات 33.29 جنيه للشراء، و33.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصعد سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية ببنك قناة السويس إلى مستوى 33.27 جنيه للشراء، و33.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

عرضت فروع بنك أبوظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية عند 33.33 جنيه للشراء، و33.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

كما ارتفع سعر اليورو داخل فروع بنك مصر في بداية التعاملات إلى مستويات 33.31 جنيه للشراء، و33.52 للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري 33.22 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك SAIB

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات إلى 33.29 جنيه للشراء، و33.49 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وارتفع مستويي شراء وبيع اليورو داخل فروع بنك قطر الوطني الاهلي أمام الجنيه إلى 33.33 جنيه للشراء، و33.48 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية – اليورو في بنك التنمية الصناعية

بينما صعد سعر اليورو أمام الجنيه المصري قرشًا واحدًا داخل فروع بنك التنمية الصناعية إلى 33.22 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

بينما استقر سعر اليورو أمام الجنيه بالمصرف العربي الدولي عند 33.34 جنيه، و33.45 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

كما أبقى بنك التعمير والاسكان على سعر اليورو اليوم أمام الجنيه عند مستويات 33.31 جنيه للشراء، و33.48 جنيه للبيع.