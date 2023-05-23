سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تراجع سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 23-5-2023 أمام الجنيه المصري في ختام تعاملاته اليومية على شاشات التداولات والمواقع الرسمية في البنوك المحلية والأجنبية، ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة إلى 33.23 جنيه للشراء، مقابل 33.35 للبيع، بحسب آخر تحديث لسلة العملات الأجنبية والعربية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

تراجع سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك المصرف المتحد

اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي إلى مستويات إلى 33.12 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

ووصلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك المصرف إلى 33.15 جنيه للشراء، 33.48 للبيع، بحسب آخر تحديث.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وانخفض سعر شراء اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية إلى مستويات 33.22 جنيه للشراء، و33.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في ختام التعاملات الصباحية داخل فروع بنك قناة السويس إلى مستوى 33.20 جنيه للشراء، و33.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وعرضت شاشات التداولات اللحظية ببنك أبوظبي التجاري سعر اليورو في ختام التعاملات عند 33.27 جنيه للشراء، و33.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر في ختام التعاملات إلى مستويات 33.12 جنيه للشراء، و33.37 للبيع، بحسب آخر تحديث لها.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول مستويي شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه لـ 33.22 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك SAIB

وزاد سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل فروع الشركة المصرفية العربي SAIB إلى 33.23 جنيه للشراء، و33.49 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهر الموقع الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي وصول السعر أمام الجنيه إلى 33.20 جنيه للشراء، و33.48 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية – اليورو في بنك التنمية الصناعية

بينما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بفروع بنك التنمية الصناعية إلى 33.12 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع المصرف العربي الدولي عند 33.25 جنيه، و33.46 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك التعمير والإسكان مستويات 33.22 جنيه للشراء، و33.48 جنيه للبيع.