سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-8-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الثلاثاء 22-8-2023 ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.65 جنيه للشراء، و33.76 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، وفقًا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.49 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ33.49 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 33.59 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

طرح سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ33.43 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ33.49 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري قدر بـ33.48 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.