سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-8-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول

أظهرت مواقع البنوك الإلكتورنية على شبكة الإنترنت تباين سعر اليوم الثلاثاء 22-8-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المصرفية بالبنوك العاملة بالسوق المالية بمصر، وجاء متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بقيمة 33.57 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة «المال» أسعار العملة الأوروبية الموحدة، المعروضة بشاشات التداول بفروع البنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، بختام التعاملات البنكية، 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.48 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، امام العملة المحلية، 33.57 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

سعراليورو في بنك التنمية الصناعية، بنهاية عمليات التداول، 33.49 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بختام التعاملات المسائية، 33.45 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 33.49 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.56 جنيه للشراء، و33.83 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الإسكندرية

في حين بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية قيمة، 33.56 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 33.56 جنيه للشراء، و33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.60 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، 33.40 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 33.56 جنيه للشراء، و33.82 للبيع، بنهاية تعاملات المصارف المحلية والأجنبية.