ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، بمقدار 9 قروش في سعريّ البيع والشراء، إذ أظهر موقع البنك المركزي المصري، تسجيل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية 25.04 جنيه للشراء، و25.22 للبيع، بحسب آخر تحديث مساء الثلاثاء، وذلك بعد انخفاض 20 قرشا، وترصد جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.04 جنيه للشراء، 25.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.09 جنيه للشراء، 25.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 25.11 جنيه للشراء، 25.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 25.04 جنيه للشراء، 25.22 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 25.12 جنيه للشراء، 25.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 25.04 جنيه للشراء، 25.24 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 25.06 جنيه للشراء، 25.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 25.04 جنيه للشراء، 25.24 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 24.99 جنيه للشراء، 25.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 25.04 جنيه للشراء، 25.27 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 25.04 جنيه للشراء، 25.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 25.03 جنيه للشراء، 25.20 للبيع.