انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، بمقدار 20 قرشًا في سعريّ الشراء والبيع، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر العملة الأوروبية سجل حتى مساء الإثنين، 25.03 جنيه للشراء، 25.12 للبيع، وشهد اليورو طوال الأيام الماضية موجة من الصعود والهبوط الكبير، ليستقر عند مستوى صرف الـ 25 جنيهًا، وتستعرض جريدة المال سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.04 جنيه للشراء، 25.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.09 جنيه للشراء، 25.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 25.05 جنيه للشراء، 25.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 25.04 جنيه للشراء، 25.27 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 25.04 جنيه للشراء، 25.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 25.07 جنيه للشراء، 25.27 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 25.11 جنيه للشراء، 25.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.12 جنيه للشراء، 25.20 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 25.04 جنيه للشراء، 25.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 25.03 جنيه للشراء، 25.20 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 25.01 جنيه للشراء، 25.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 25.12 جنيه للشراء، 25.27 للبيع.