سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-6-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، أمام الجنيه المصري، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو، مقابل الجنيه 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

كما التعاملات الصباحية حفاظ سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.44 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.47 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.45 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وحافظ سعر سعر صرف اليورو فى تعاملاته المسائية مقابل الجنيه المصري عند 19.47 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقرت أسعار العملات حفاظ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، عند 19.42 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 19.47 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

استقر وبيع اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.47 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.