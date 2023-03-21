سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

اليوم الثلاثاء 21-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية ارتفاعا في الشراء والبيع بقروش قليلة، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 33.23 جنيها للشراء، و33.34 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة أوروبا، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

حقق سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

طرح سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عرض سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 32.91 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول

شهد سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 32.91 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.01 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

قدر سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.04 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.