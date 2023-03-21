سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك المشرق
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي
قدر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
حقق سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
طرح سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب
سجل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
عرض سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 32.91 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول
شهد سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 32.91 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.01 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
قدر سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
طرح سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.04 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.