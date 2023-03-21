سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الثلاثاء 21-3-2023، في بداية التعاملات اليومية البنكية مستوى صرف عند: 33.00 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًّا عن أسعار عملة أوروبا استنادًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

عرض بنك البركة، سعر

سعر اليورو في بنك مصر

مقابل الجنيه المصري بـ 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.91 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

وأما سعر اليورو في بنك المشرق، حقق مستوى صرف عند: 33.02 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.91 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو اليوم في بنك سايب إلى 33.04 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.02 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.93 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

في بنك الإسكندرية، 33.02 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.03 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 33.00 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 33.03 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.