سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الثلاثاء 21-11-2023 ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 33.69 جنيه للشراء، و 33.81 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

سجل سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

بلغ سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.74 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

شهد سعر في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

طرح سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.74 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.