سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

عرضت شاشات التداول المنتشرة بأفرع البنوك العاملة بالجمهورية، تحرك سعر اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه المصري نحو الارتفاع، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالمصارف المحلية والأجنبية، وسجل متوسط سعر صرف عملة أوروبا الموحدة قيمة 33.74 جنيه للشراء، و33.86 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وفيما يلي التقرير اليومي لبواية جريدة «المال» بأسعار عملة الاتحاد الأوروبي عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر وصل إلى، 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر جاء بقيمة، 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصرحقق قيمة، 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري قُدر بقيمة، 33.63 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب طُرح بقيمة، 33.75 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك عُرض بقيمة، 33.75 جنيه للشراء، و33.98 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

سعر في بنك الكويت الوطني سجل قيمة، 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي بلغ قيمة، 33.74 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي شهد قيمة، 33.74 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية ثبت عند قيمة، 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي حافظ على مستواه عند، 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليوم في بنك أبو ظبي التجاري قُدم بقيمة، 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.