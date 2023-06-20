سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية تباين لسعري الشراء والبيع، بالبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 33.67 جنيه للشراء، و33.79 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.69 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.55 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

طرح سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 33.65 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 33.58 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.