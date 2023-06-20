سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-6-2023 بختام التعاملات

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم الثلاثاء 20-6-2023، بختام عمليات تداول العملات الأجنبية والعربية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مسجلًا مستوى صرف عند: 33.70 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وتحركت العملة الأوروبية بين قرش و 7 قروش بين الانخفاض والارتفاع في البنوك، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.71 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.67 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وطرح المصرف العربي الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليوروفي بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، سجل سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أما سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، حقق مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 33.64 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 33.53 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

وحقق سعر اليورو في بنك مصر، مستوى صرف عند: 33.55 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.