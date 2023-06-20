سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-6-2023 بختام التعاملات

تباين سعر
سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.71 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
وعرض بنك بلوم مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.67 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
وطرح المصرف العربي الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
سعر اليوروفي بنك قناة السويس
وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
وحقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري
وفي بنك أبوظبي التجاري، سجل سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
أما سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، حقق مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وشهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 33.64 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
وحقق سعر اليورو في بنك مصر، مستوى صرف عند: 33.55 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.