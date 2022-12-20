سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-12-2022 ، انخفاض لأسعار الشراء والبيع مقابل الجنيه، في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى»، وصل إلى 26.20 جنيه للشراء، و 26.25 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقعها الرسمية للبنوك في مصر.

سعر اليورو في اليوم مصرف أبو ظبي الإسلامى

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري بــ 26.15 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

شهد سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري 26.12 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بلغ 26.07 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الاوروبي في البنك الأهلي المصري

و سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري حقق 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

وصل سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري إلى 26.08 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

طرح سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري بــ 26.11 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا فى البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 26.14 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الاوروبي في بنك سايب

و سعر اليورو اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري سجل 26.08 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

قدر سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بــ 26.13 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وشهد سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري 26.13 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

بلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري 25.99 جنيه للشراء 26.41 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

حقق سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري 26.11 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الاوروبي في البنك الأهلى الكويتى

و سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 26.08 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري طرح بــ 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.