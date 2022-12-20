سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-10-2022، انخفاضًا نسبيًا بمقدار يتراوح بين قرش و 5 قروش بنهاية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، مسجلًا 26.23 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنشرة في أفرع البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

حقق سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 26.07 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 26.13 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى 26.11 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في ميد بنك، 25.99 جنيه للشراء، و 26.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، حقق سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ مستوى صرف عند: 26.15 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو اليوم في بنك سايب، إلى 26.08 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.07 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 26.14 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وحقق سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، 26.08 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخلجي

وبلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 26.14 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

وسجل سعر اليورو في بنك المشرق، 26.13 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد، إلى 26.07 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بـ 26.07 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.