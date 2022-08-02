سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-8-2022 يرتفع في نهاية التعاملات

ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، ووصل سعره في البنك المركزي المصري إلى 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، فيما ارتفع في باقي البنوك بمقدار تراوح بين 10 إلى 12 قرشًا، في غالبية البنوك الحكومية المصرية والخاصة والأجنبية، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار العملات وسعر عملة الاتحاد الأوروبي، حسب شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك، وبعض شركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 19.42 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 12 قرشًا.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول في بنك مصر وصول سعر اليورو مقابل الجنيه إلى 19.40 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، ووصل إلى 19.40 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 19.42 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في البنك.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري 19.45 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي 19.37 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 19.44 جنيه للشراء، و 19.63جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.34 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.