سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في بداية تعاملات البنوك

ارتفع متوسط سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-8-2022 بمقدار قرشين في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية 19.35 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وتراوحت أسعار العملة الأوروبية في عدد من البنوك المصرية والأجنبية والخاصّة العاملة في السوق المصرفية، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لأسعار العملات وسعر العملة الأوروبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 19.29 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول في بنك مصر وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.29 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في أحد أكبر البنوك المصرية الخاصّة البنك التجاري الدولي CIB: 19.32 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

واستقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري QNB عند مستوى 19.30 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وبلغ عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 19.25 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبحسب الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري قد وصل عند مستوى 19.35 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي

في حين وصل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 19.27 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو الأمريكي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.27 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

في حين أنَّ سعر اليورو اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK” وصل إلى 19.34 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.