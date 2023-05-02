سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباين سعر
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني
حقق سعر
سعر اليورو في بنك قناة السويس
وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.79 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
وسجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 33.79 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 33.74 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية
وطرح بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي
وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.88 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري
وعرض بنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق
وفي بنك المشرق، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
أما سعر
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.66 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.79 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى 33.77 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.