سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 2-5-2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بنهاية التعاملات، إذ انخفض من 6 قروش إلى 13 قرشا في بعض البنوك، وارتفع بمقدار 11 قرشا تقريبًا في البعض الآخر، مسجلًا: 33.82 جنيه للشراء، و 33.94 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

حقق سعر

سعر اليورو في بنك قناة السويس

اليوم في بنك الكويت الوطني، 33.77 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.79 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 33.79 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 33.74 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وطرح بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.88 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

وعرض بنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في بنك مصر، فحقق مستوى صرف عند: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.66 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.79 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى 33.77 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.