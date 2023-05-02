سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بمستهل التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم الثلاثاء 2-5-2023، في مستهل التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة في مصر مستوى صرف عند: 33.94 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وشهد العملة الأوروبية انخفاضًا أمس بختام التعاملات، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة أوروبا في البنوك الحكومية والخاصة.

بلغ سعر

سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير

اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.89 جنيه للشراء، و 34.26 للبيع.

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير، 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 33.81 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.72 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.72 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل مستوى صرف عند: 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 33.83 جنيه للشراء، و 34.26 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، 33.88 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.