سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بمستهل التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
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سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير
وحقق سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير، 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 33.81 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.72 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
وقدّر بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.72 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
وفي البنك الأهلي القطري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
أما سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل مستوى صرف عند: 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 33.83 جنيه للشراء، و 34.26 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، 33.88 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.