سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في مصر

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-11-2021، مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية لخدمة لمتابعيها، كما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.125جنيه للشراء، و18.245 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقرت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية مقابل نظيرها الجنيه المحلي داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر)، إلى 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات تداول شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر المصارف الحكومية، سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال التعاملات، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفيما وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك قناة السويس

تمنح شبكة بنك قناة السويس سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كمابلغت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، وصول السعر عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.